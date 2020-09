Kate Middleton lança uma exposição emocionante. Veja as fotos

Kate Middleton lançou, nesta segunda-feira (14), a exposição fotográfica virtual Hold Still (Aguente Firme, em tradução livre), no site da galeria de arte National Protrait Gallery. O projeto reúne 100 fotografias amadoras que retratam, de diferentes formas, o cotidiano de pessoas em meio à pandemia do novo coronavírus.

Foram mais de 31 mil britânicos inscritos no projeto e a seleção, feita pela duquesa de Cambridge, reúne fotografias que demonstram um pouco de como ficou a rotina da população com o isolamento social e a pandemia: pessoas cortando o cabelo em casa, salas de aulas improvisadas, funcionários da saúde exaustos, idosos conversando com a família por vídeo-chamada, entre outros. São vários registros emocionantes e sensíveis sobre o período.

“Senti fortemente que queria tentar criar um retrato, que capturasse os medos, as esperanças e os sentimentos da nação neste momento realmente extraordinário. Como uma recordação, suponho, para os próximos anos”, diz Kate, em vídeo sobre a exposição.

As fotos, tiradas entre maio e junho, são de pessoas de 4 a 75 anos e estão enquadradas em um dos três temas da exposição: Ajudantes e Heróis, Seu Novo Normal e Atos de Bondade.

De acordo com o Daily Mail, até mesmo a Rainha Elizabeth II acompanhou o projeto e se emocionou: “Foi com grande prazer que tive a oportunidade de olhar alguns dos retratos que fizeram parte das 100 imagens finais para o projeto de fotografia Hold Still”, escreveu. “A duquesa de Cambridge e eu ficamos inspiradas ao ver como as fotos capturaram a resiliência do povo britânico em um momento tão desafiador, seja por meio da celebração dos trabalhadores da linha de frente, reconhecendo o espírito comunitário ou mostrando os esforços de indivíduos apoiando os necessitados. A Duquesa de Cambridge e eu enviamos nossos melhores votos e parabéns a todos aqueles que enviaram um retrato para o projeto”, disse.

Veja, abaixo, alguns dos retratos (arraste para o lado):

1/10 Fotografia da exposição Hold Still, de Kate Middleton. Foto: (Simran Janjua/Hold Still/National Protrait Gallery/Reprodução) 2/10 Fotografia da exposição Hold Still, de Kate Middleton. Foto: (Diane Bartholomew Magalhaes/Hold Still/National Protrait Gallery/Reprodução) 3/10 Fotografia da exposição Hold Still, de Kate Middleton. Foto: (Lynda Sneddon/Hold Still/National Protrait Gallery/Reprodução) 4/10 Fotografia da exposição Hold Still, de Kate Middleton. Foto: (Kris Tantag and Sue Hicks Chicester/Hold Still/National Protrait Gallery/Reprodução) 5/10 Fotografia da exposição Hold Still, de Kate Middleton. Foto: (Wendy Huson/Hold Still/National Protrait Gallery/Reprodução) 6/10 Fotografia da exposição Hold Still, de Kate Middleton. Foto: (Ali Harris and Leigh Harris/Hold Still/National Protrait Gallery/Reprodução) 7/10 Fotografia da exposição Hold Still, de Kate Middleton. Foto: (Val Azisi/Hold Still/National Protrait Gallery/Reprodução) 8/10 Fotografia da exposição Hold Still, de Kate Middleton. Foto: (Anita Reilly/Hold Still/National Protrait Gallery/Reprodução) 9/10 Fotografia da exposição Hold Still, de Kate Middleton. Foto: (Anastasia Orlando/Hold Still/National Protrait Gallery/Reprodução) 10/10 Fotografia da exposição Hold Still, de Kate Middleton. Foto: (Lesley Garven/Hold Still/National Protrait Gallery/Reprodução)

