Junno Andrade revela que se identificou com seu personagem de Boogie Oogie

Os pombinhos Junno Andrade e Xuxa

Foto: George Magaraia

Até parece que o personagem de Junno Andrade em Boogie Oogie foi escrito especialmente para ele. O ator, que também é DJ, revelou na festa de lançamento da novela das 18h que a identificação com Amaury, seu personagem, foi imediata. Na trama, ele viverá o dono da discoteca que dá nome à novela. “Ele tem a ver comigo, porque eu trabalho com boate de certa forma. Trabalho na noite, com música”, explica Junno.

Ele, que chegou acompanhado da namorada, Xuxa, foi um dos mais clicados da noite. O ator elogiou o trabalho de Rui Vilhena, que está de volta ao Brasil, depois de escrever novelas para a TV de Portugal. “Rui foi muito feliz em escrever essa trama. Eu estou lendo e cada vez fico mais na expectativa de saber o que vai acontecer”, confessou.

Junno – assim como Isis Vaverde – também buscou inpiração na música da década em que a novela se passa. “Por coincidência, Xuxa ganhou um disco dos anos 1970 antes da novela, e a gente tem escutado bastante”, revelou.

