Junno Andrade comemora dois anos de muito amor ao lado de Xuxa

Na noite desta sexta-feira (19), o ator e cantor Junno Andrade fez uma declaração apaixonada a sua musa inpiradora, Xuxa Meneghel. Para celebrar dois anos de namoro ele postou em seu Instagram uma poesia que fala de amor, desejo e a felicidade de se estar ao lado de alguém que lhe faz tão bem. Os seguidores do casal nas redes sociais aprovaram a declaração e desejaram muitas felicidades ao dois.

Xuxa, que pode estar fora da Globo em 2015, teve um final de ano bastante agitado. Na noite do dia 13 ela participou do show A Magia do Natal, no ginásio do Ibirapuera, que angaria fundos para a Fundação Xuxa Meneghel. Já na segunda (15), ela e o namorado Junno foram mestres de cerimônia de outro evento beneficente, o Natal do Bem. Sem contar o lançamento da Casa X, buffet de festas que a apresentadora idealizou e já está com a segunda franquia em funcionamento. Com algumas incertezas pelo caminho, mas também com muitas realizações, o fato mais relevante é que Xuxa pôde contar com o apoio incondicional de Junno em todos os momentos. Isso que é dedicação!