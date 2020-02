Juliano Cazarré conta que aliança no dedo é “barreira” para cantadas nas ruas

Juliano Cazarré: sucesso na pele de Adauto de Avenida Brasil

Foto: TV Globo/Divulgação

Juliano Cazarré sucesso na pele do atrapalhado e divertido Adauto de Avenida Brasil, contou em uma entrevista ao site oficial da novela que está adorando receber o carinho do público. “Às vezes algumas pessoas se surpreendem ao vir conversar comigo na rua e perceber que eu não sou abobado como o personagem”, conta.

Além do jeito engraçado, o personagem de Cazarré também tem chamado a atranção das mulheres por sua beleza e tipo físico. Porém, o ator jura que as fãs costumam ser mais reservadas quando o encontram. “Não chego a levar cantadas. Como eu sempre ando com aliança no dedo, acho que isso cria uma espécie de barreira”, afirma o ator, que é casado com Letícia Bastos, com que tem dois filhos.

Juliano não descuida da boa forma e corre diariamente, mas não segue nenhuma dieta. “Adoraria seguir uma dieta, mas realmente não consigo. O básico de minha rotina de exercício é a corrida, que faço todo dia, e complemento com musculação”, explica ao site de Avenida Brasil.