Juliano Cazarré à CONTIGO!: ''Troco fralda, dou banho, brinco. Mas, se tiver de dar bronca, dou''

Juliano e o caçula, Inácio, e a esposa, Letícia, com Vicente

Foto: Tabach

Juliano Cazarré, 32 vive um momento especial em sua vida. Além do sucesso na carreira – atualmente está na novela Amor à Vida como Ninho -, conseguiu reunir a família “na mesma casa”, como gosta de dizer. Há apenas 1 mês, a mulher, Letícia, bióloga, e os filhos do casal, Vicente, 3 anos, e Inácio, 11 meses, trocaram Brasília pelo Rio de Janeiro, para ficar mais perto de Juliano.

O ator afirma que repete com as crianças a mesma criação que recebeu de seus pais, baseada em amor e respeito. “Gosto de participar do dia a dia dos meninos. Troco fralda, dou banho, brinco. Mas, se tiver de dar bronca, dou”, revela.

Mas é claro que também sempre sobra tempo para namorar com a esposa. “Ah, sim… Para isso sempre dá tempo. Hoje mesmo a gente está aproveitando para se curtir. Gostamos de praia, de correr juntos, de esporte”, conta o ator, que está com Letícia há 4 anos.

