Juliana Schalch sobre seu beijo lésbico em “A Teia”: “Vamos ser felizes!”

A atriz, que curtiu demais a terceira noite do camarote, também comentou sobre o seu beijo gay em A Teia.

Foto: Luciana Prezia

Sorridente, despachada e bastante simpática, essa é Juliana Schalch (pronuncia-se “xalk”) desfilando pelo camarote Contigo!, nesta terceira noite de muita festa, gente bonita e bons drinks. “Eu amo a folia é a época pra dançar e se soltar”.

Pela segunda vez em Salvador, no entanto, seu melhor carnaval rolou no Rio de Janeiro, ano passado, como conta: “Foi quando pisei pela primeira vez na Sapucaí. Eu estava na comissão de frente da São Clemente, com certeza, quero fazer de novo”.

No ar como a Suzane, do seriado A Teia, a atriz também comentou sobre o polêmico beijo gay que gravou com Inês Peixoto, que interpreta Wanda. “Esse não é o foco da série, nem o romance. Não é um superbeijo, mas é a coisa mais normal do mundo, né? Vamos ser felizes”, declarou.

Ah, e só pra constar: Juliana é casadíssima com o também ator Henrique Guimarães!