Juliana Paes quer ser mãe

Sem desfile: Este ano, a musa vai

assistir ao Carnaval de camarote

Foto: AgNews

Ex-rainha da bateria da Unidos do Viradouro, do Rio, Juliana Paes recebeu uma homenagem da escola na terça, 2 de fevereiro, em Niterói. “Não desfilo mais, porém vou assistir tudo de camarote!”, afirmou. A estrela revelou também que pretende se tornar mãe este ano e para isso até parou com o cigarro. “Estou na base da força de vontade, dedicada, mesmo.” Para ela, ter um filho é uma grande responsabilidade: “Estou me organizando. É tão bom quando planejado…”, disse a atriz, que foi convidada para fazer a próxima novela global das 7, “Ti-ti-ti”.