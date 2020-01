Juliana e Helton: os rivais precisaram trabalhar juntos no ‘MasterChef’

Nem mesmo quando a DC Comics decidiu criar um filme colocando Batman e Superman unindo forças contra o mal tivemos a grandiosidade do encontro promovido pelo ‘MasterChef Brasil‘ dessa semana. Juliana N e Helton estão em lados opostos da competição, e claramente não se bicam… mas e quando a prova de eliminação é em dupla e os dois precisam realizar o desafio juntinhos? Aí fica igual esse GIF:

O motivo dos dois terem caído numa mesma dupla começou na primeira prova do ‘MasterChef’. Por ter retornado da repescagem, Helton teve a chance de distribuir grãos para todos os colegas na prova inicial. Para ele mesmo, pegou o feijão branco por saber como fazer algo, e para sua rival Juliana N, um ingrediente que lhe traria dificuldade, a soja. Infelizmente, os dois foram bem mal e, no desafio seguinte, teriam uma “punição”.

A prova de eliminação foi uma lasanha com salada, porém o planejamento era a pegadinha: com um tempo total de 60 minutos, cada membro da dupla faria dez minutos, depois passaria o bastão para o colega. Para quem não estava cozinhando, era permitido somente palpitar. Pronto, o inferno estava armado porque Juliana N e Helton, juntos pois perderam a prova anterior, não entravam em um acordo.

Juliana foi teimosa até o último minuto com uma massa que não deu certo, Helton foi grosseiro com a colega e, em um momento de desespero, chegou a dizer que a vida dele dependia dela realizar o prato da maneira correta. A massa de Juliana N desandou completamente, e só foi salva no prato porque Helton teve a ideia de jogar a massa aberta em uma panela com água quente, para facilitar o cozimento. A cada virada de tempo, mais íamos nos desesperando em casa também.

O resultado foi surpreendente. Embora tenham colocado a lasanha por apenas 8 minutos no forno, o truque feito por Helton ajudou o prato a chegar no ponto correto, e assim os dois foram escolhidos como o melhor da prova. Alguém aí acredita nisso?

A dupla perdedora foi Fernando e Weverton, e a decisão de eliminação foi em uma terceira prova, de crepe suzette. Por ter inventado moda e colocado baunilha em seu prato, Weverton precisou dar tchau para a cozinha do ‘MasterChef’ e se despedir do programa. Agora temos apenas 10 cozinheiros, e a competição segue cada vez mais acirrada. Quem será o próximo a sair?