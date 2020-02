Juliana Didone fala sobre seu novo trabalho na Record: “Estava precisando de uma motivação”

Juliana Didone passeou pela praia e conversou com a CONTIGO!

Foto: Rogério Pallatta

Este é um momento de transformações para Juliana Didone, 28 anos. Em um passeio pelas praias de Miami, Estados Unidos, a atriz conversou com a CONTIGO! sobre a mudança de emissora e também sobre sua vida amorosa.

Em breve, Juliana irá estrear como protagonista de “Pecado Mortal”, nova novela da Record. “Vou interpretar as gêmeas Leila e Maria Clara.”, explicou. Para ela, o diretor Carlos Lombardi é um apoio na nova fase da carreira. “Tive um ciclo muito bonito na Globo, mas estava precisando de uma motivação, de coisas novas, um papel importante. E eu chego ao estúdio e vejo o Lombardi empolgadíssimo, isso me dá muito ânimo. Parece que ele está com 20 anos.”, confessou.

LEIA A ENTREVISTA COMPLETA NA EDIÇÃO 1980 DA CONTIGO!, NAS BANCAS EM 28/08.