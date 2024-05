Jojo Todynho mostra antes e depois após perder 53 Kg: “Evoluindo”

Jojo Todynho está feliz com a perda de peso após a cirurgia bariátrica a que se submeteu em agosto do ano passado e postou nesta quarta-feira (29) no Instagram fotos de biquíni, mostrando seu antes e depois. “Não vai dar certo? Será? Menos 53kg. Evoluindo e vivendo meu propósito”, comemorou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Desde a cirurgia, a cantora realiza diferentes tipos de exercícios com acompanhamento de personal trainers na academia, segue cardápio de nutricionista e faz reposição hormonal com soro, chegando a menos de 100 quilos atualmente.

Como funciona a bariátrica

A cirurgia bariátrica é realizada em obesos com dificuldade de emagrecer e reduzir a pressão ou controlar o diabetes, em um total de 21 enfermidades, incluindo doenças cardiovasculares, apneia do sono, hérnia de disco, fígado gorduroso.

A intervenção diminui drasticamente o tamanho do estômago e pode modificar o trajeto dos alimentos, reduzindo sua absorção.

No primeiro mês, a alimentação consiste só em líquidos (água de coco, chás e caldos). Depois vem a dieta pastosa (purês), até chegar à sólida, bem picada para evitar engasgo e vômito.

