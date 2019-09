Joelma sofre acidente durante show

Joelma, 45 anos, levou um grande susto durante a apresentação do seu show na noite de sábado (31), em Suriname.

Durante a performance da música “A Lua Me Traiu”, a cantora paranaense se desequilibrou e caiu no palco. Os fãs ficaram assustados com o acontecimento.

O momento foi registrado por um fã em um vídeo que viralizou nas redes sociais. Apesar da preocupação das pessoas presentes, o acidente não foi grave e Joelma continuou o show.

Confira o momento do tombo:

