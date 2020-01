Ivete Sangalo prestigia Preta Gil em apresentação em Salvador

Preta Gil recebeu uma convidada especial no primeiro ensaio de verão do Bloco da Preta, na noite dessa sexta-feira (05), no Museu do Ritmo, em Salvador. Ivete Sangalo prestigiou a amiga no show que teve duração de três horas.

Felipe Souto Maior/ AgNews Felipe Souto Maior/ AgNews

Para convidar a amiga ao palco, Preta puxou a canção Amiga Irmã, que gravaram juntas no DVD Bloco da Preta, logo em seguida cantaram Pra Frente nova musica de trabalho de Ivete Sangalo.

Além de Ivete, Preta recebeu o carinho do noivo Rodrigo Godoy, de sua mãe Sandra e da madrasta Flora Gil.