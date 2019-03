Do topo do trio elétrico, Ivete Sangalo foi parar no meio dos foliões na madrugada desta terça-feira, 5.

Após agitar o Carnaval de Salvador por três dias seguidos, a cantora apareceu disfarçada ao lado do marido, Daniel Cady. Com uma máscara que cobria o rosto inteiro, Veveta estava irreconhecível.

“E pra fechar com chave de ouro, porque Mainha é filha de Deus! Que carnaval! Brincar na rua não tem preço. Viva o carnaval”, disse ao publicar um vídeo no Instagram.