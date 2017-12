Ivete Sangalo para show para ajudar criança que se perdeu do tio

A cantora Ivete Sangalo, 45 anos, é querida por todo Brasil não é à toa. Em mais uma demonstração de bom caráter, ela parou um show em Salvador, na terça-feira (19), para ajudar uma menina que se perdeu do responsável que a levou à apresentação.

Veveta conversou com a menina, que segundo o perfil que compartilhou o vídeo se chama Manuela, na frente de todos para entender melhor a situação. A garota disse que foi acompanhada do tio, Zé Luís, e da prima, Rafa Borges.

Um homem chegou a dizer que era amigo do tal Zé, mas a cantora se recusou a entregar a menina a ele. “Não me leve a mal, mas eu só entrego ao Zé”, respondeu Ivete. “Peguem uma cadeira, deixem ela aqui, esperando”, disse à Manuela.

Depois ela voltou a conversar com o homem que se disse amigo do tio e pediu para que ele ligasse para o responsável pela menina. “Depois quero conversar com tio Zé”, brincou a cantora.