Ivete Sangalo batizou as filhas gêmeas, Marina e Helena, neste domingo em Salvador. As meninas estão com sete meses. A cantora chegou com o marido, o nutricionista Daniel Cady, à igreja Santo Antônio da Barra no início da tarde deste domingo (16). O local é o mesmo que o filho mais velho, Marcelo, foi batizado em 2010.

Os convidados foram de branco à cerimônia. A cantora chegou carregando uma das bebês e acenou para os fãs com uma chupeta na boca _bem coisa de mãe.