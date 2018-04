Isis Valverde já está com uma linda barriguinha aparente de grávida e a imagem foi divulgada pela primeira vez nesta quarta (25). A cena foi compartilhada por um fã clube da atriz, o World Isis Valverde. A atriz está no quarto mês de gestação do filho que é fruto do relacionamento dela com o modelo André Rezende, de quem é noiva.

Isis Valverde também já deu pistas sobre o sexo do bebê _um menino. A descoberta aconteceu em um chá de revelação oferecido pelas amigas da atriz.