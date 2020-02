Isabelle Drummond cresceu e virou uma estrela!

Isabelle Drummond diz que é

decidida como Bianca, sua

personagem em Caras & Bocas

Foto: Selmy Yassuda

Nós acompanhamos o crescimento e a evolução dela pela telinha! De boneca espevitada a adolescente moderna na ficcão, Isabelle Drummond nos diverte e surpreende a cada dia. Por cinco anos e durante 498 episódios, ela deu vida à espertíssima boneca de pano Emília, do seriado infantil Sítio do Picapau Amarelo (de 22 de dezembro de 2001 a 15 de dezembro de 2006), na Globo.



Hoje, aos 15 anos, 8 deles vividos na frente das câmeras, a gatinha tem em seu currículo dois filmes – entre os quais o campeão de bilheteria nacional deste ano Se Eu Fosse Você 2 -, fez duas minisséries globais e está na segunda novela. Conheça, nessa entrevista exclusiva, um pouquinho mais sobre a doce Isabelle, a patricinha Bianca de Caras & Bocas.

TITITI – A Bianca da trama das 7 tem alguma semelhança com você?

Isabelle Drummond – Algumas… Ela é decidida, vai atrás de seus interesses e eu também sou assim. Mas como ela sempre teve tudo o que quis, às vezes é mimada e não pensa para falar. Eu me policio para pensar antes de dizer as coisas… Agora: sou tão curiosa e alto-astral quanto ela.

O que mudou em você com esta personagem?

Ah, muita coisa, porque quando fiz a Emília, eu era criança. Eterna Magia (Globo, 2007), primeira novela em que atuei, foi uma trama de época, as meninas eram muito quietinhas, românticas e comportadas… A Gina, minha personagem, era toda certinha. A Bianca não, ela é descolada, estilosa e madura para a idade. Amadureci também com a profissão. A Bianca é uma nova fase, na qual posso mostrar que cresci.



Estão dizendo por aí que a Bianca tem um quê de Emília… Concorda?

Sim, porque ela é engraçadinha como a boneca do Sítio. A cada dia, quando pego e leio os textos me divirto com as falas e cenas. E a Bianca também é segura de si. Ela consegue tudo o que quer e quando não consegue, sai debaixo, porque surge uma segunda Emília (risos)!

Verdade que será rodado o Se Eu Fosse Você 3 e que você vai participar?

Então: eu ouvi falar isso mesmo, só que ainda não rolou nada oficial (na história, ela interpreta a filha do casal vivido por Gloria Pires e Tony Ramos, e fica grávida, criando uma confusão geral). Mas acho que gostaram do meu trabalho. Pode ser que tenha o terceiro filme por causa do sucesso dos anteriores, porém até agora são apenas boatos.

O que faz quando não grava?

Além de cursar o 2º ano do Ensino Médio, estava aprendendo violão, só que com as gravações, parei com ele. Está difícil a minha vida fora da novela… Mas nas horas vagas, gosto bastante de ir ao cinema, a festinhas e leio muuuuito.

Em Caras & Bocas, o Felipe, interpretado por Miguel Rômulo, é muito apaixonado pela Bianca e faz de tudo para ajudá-la e vê-la feliz. Na vida real, já teve algum garoto apaixonado e disposto a fazer de tudo por você?

Não que eu saiba (risos). Sou muito tranquila com essas coisas e por enquanto estou focada na carreira. Aliás, nunca tive um namorado, ando meio sem tempo. Mas se eu encontrar alguém legal e me apaixonar quero curtir muito e ser bem companheira dele!