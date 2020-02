Isabelle Drummond: “Até lavo a louça e dou uma varrida na casa”

Isabelle Drummond: sucesso aos 18 anos

Foto: TV Globo/Divulgação

Ela cresceu na TV, aos olhos de todo mundo. Seu primeiro trabalho de destaque foi como a Emília do Sítio do Picapau Amarelo , no qual ficou dos 7 aos 12 anos. Mas, antes, já tinha feito participações em Laços de Família (2000), Linha Direta (2001) e Os Maias (2001) – este último recentemente reprisado pelo Canal Viva. Portanto, se a vida profissional começou cedo, nada mais justo que Isabelle Drummond tenha chegado ao primeiro time antes mesmo de alcançar a maioridade (ela só completou 18 anos no último 12 de abril). Pois é, ela só tinha 17 aninhos quando foi escalada para viver a Cida, uma das protagonistas de Cheias de Charme. “Foi um presente, uma oportunidade maravilhosa, algo raro, único, um momento muito especial da minha carreira…”, define, com ar de menina tímida. A timidez, inclusive, é usada para não falar da vida pessoal e evitar assuntos polêmicos, como sexo e religião. Papo com ela… É só sobre trabalho.

Chegada ao topo

Em 11 anos de carreira, Isabelle Drummond sempre chamou atenção pelo talento precoce. Logo, nada mais natural que, mais cedo ou mais tarde, pintasse uma protagonista em seu currículo. Mesmo assim, a atriz garante que isso não lhe passava pela cabeça. “Na verdade, eu não pensava muito no que viria pela frente, mas sempre gostei muito do que faço e fui levando a carreira com amor e prazer”, explica a atriz, que não considera o posto um peso. “Estou tendo o maior carinho com essa personagem, como sempre tive com os meus outros personagens. Estou dando o meu melhor”. E o público reconhece!

Trabalho triplicado

O carinho pela atual personagem fica evidente quando a atriz a define. “Cida não tem um lado rebelde, é uma menina muito doce, não leva as coisas para o lado ruim”, descreve. E como não basta ser protagonista (e gravar mais por causa disso), Isabelle ainda está tendo de cantar e dançar, já que, em breve, Cida, Rosário (Leandra Leal) e Penha (Taís Araújo) formarão o trio musical Empreguete. “Nas horas vagas, a gente tem ensaiado, feito alguns clipes, para uso deles (refere-se à equipe de direção) e para o nosso treinamento mesmo. Quando o grupo começar, já estaremos prontas. E o Fly (coreógrafo) está dando aula de dança para a gente.”

Isabelle na pele de Cida em “Cheias de Charme”

Foto: TV Globo/Divulgação

Nada prendada

Apesar do tempo gasto com os ensaios, Isabelle, que adora cantar, está adorando a oportunidade para melhorar a voz. “Cantava no chuveiro, mas nunca me achei cantora. Nesta novela, tive que realmente me dedicar a isso e… Não sei, mas descobri um pouco esse meu lado musical”, diz ela, que já gravou uma canção com Taís e Leandra. A experiência? “Gostei, mas fiquei assustada quando ouvi. É estranho”, conta. Se o gosto pelo canto a aproxima de Cida, a falta de habilidade com serviços domésticos a distancia na mesma proporção. “Até lavo louça e, no máximo, dou uma varrida na casa. Mas não como a Cida (risos)”, conta.

Sem conflitos

Outro ponto que diferencia a personagem de sua intérprete é a vida amorosa. “Cida tem muitos conflitos amorosos… Ela vai ter três romances (risos)”, diz, referindo-se a Rodinei (Jayme Monjardim), Conrado (Jonatas Faro) e Elano (Humberto Carrão). A parceria com os três atores é outro ponto alto do trabalho. “Ela é uma sortuda porque os três são queridíssimos (risos). Estou adorando trabalhar com todos. Com o Humberto ainda não tive muitas cenas, mas será um prazer, porque eu o adoro. Estou curtindo muito o Jonatas também, ele é um ótimo parceiro, concentrado, disciplinado, dedicado. Jayminho é amigo meu há tempos… Ah, está sendo uma delícia!”