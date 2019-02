Irreconhecível: Cézar Lima, campeão do BBB 15, é outra pessoa

Cézar Lima, vencedor do Big Brother Brasil 2015, mudou muito desde que saiu do reality show da TV Globo. Ele ficou conhecido pelas frases “filosóficas” que falou no programa e o jeitão de homem do campo.

Após três anos da aparição em rede nacional, Cézar virou pai, abandonou o aparelho ortodôntico e o cabelo descolorido. O ex-BBB, formado em economia, está tão diferente que nós apostamos que você não reconheceria se o visse andando na rua.

Confira como ele está:

