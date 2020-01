Internet faz graça com pedaço do teto que caiu no BBB19

Após dias de muito calor, a região do Rio de Janeiro passou por uma chuva nessa última segunda-feira (04). A tormenta veio com tão força que nem mesmo a casa milionária do BBB19, localizada dentro dos Estúdios Globo, sobreviveu à força da natureza.

Quase no comecinho dessa última madrugada, os participantes do reality avisaram à produção que um pequeno acidente havia acontecido: devido a uma possível infiltração, um pedaço pequeno do teto da sala despencou no chão. Por sorte nenhum brother estava perto e ninguém ficou ferido. Para que a emissora consertasse com mais tranquilidade, todos os brothers foram retirados da casa para a famosa manutenção interna.

Veja também





Tal qual uma obra chinesa naqueles vídeos compartilhados na internet, a produção consertou o teto e tudo voltou ao normal na casa mais vigiada do Brasil. Mesmo assim, isso não impediu que as pessoas fizessem piadinhas com o incidente do BBB19 pela internet.

caiu o teto do bbb, nem ele aguentou a chatice. pic.twitter.com/Ma5yd4rVcb — clebis (@exfazendeiro) February 5, 2019

GENTE CAIU O TETO DA CASA DO BBB COMO ASSIM??? #BBB19 pic.twitter.com/TsvguLCod8 — lucas 🅴 (@lucasdnzx) February 5, 2019

o teto do bbb movimenta mais a casa que os participantes — ؘ (@euthiagof) February 5, 2019

Vc sabe quando o BBB flopou quando o assunto mais relevante foi o áudio vazado das camareiras e o teto que desabou 🤷 #BBB19 — Mari (@Mafeisa04) February 5, 2019

Esse não é o primeiro incidente causado por chuva na história do BBB19. Em temporadas anteriores, tempestades levaram a uma pequena inundação na sala do programa, que precisou ser contida pelos brothers e vários rodos.