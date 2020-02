Insensato Coração: Raul é condenado, perde tudo e abandona Wanda

Raul vai passar por maus momentos após ser condenado

Foto: Divulgação/Rede Globo

A vida de Raul (Antonio Fagundes) não está nada fácil. Ao mesmo tempo em que enfrenta uma separação complicada, ele é condenado a oito meses de detenção por difamar Werner (Zé Victor Castiel) e a pagar 500 salários mínimos por danos morais ao dono da transportadora aérea.

O empresário então decide vender as salas onde sua empresa de marketing está instalada há dez anos e alugar um espaço menor para continuar trabalhando. Metade deste dinheiro deverá ser entregue a Wanda (Natália do Vale) e ele, além de pagar a multa, terá de arcar com as vultosas despesas com a internação de seu filho Pedro (Eriberto Leão) no hospital.

Pra piorar tudo ainda mais, ele tem uma briga horrível com a ex-mulher e vai embora de casa, instalando-se em um hotel. A megera ainda tenta fazer chantagem para manter o casamento, mas Raul não cai mais nas artimanhas da ex e diz que vai embora porque tem nojo dela.