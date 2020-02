Insensato Coração: Pedro briga com Marina

Pedro e Marina

Foto: Divulgação/Rede Globo

Depois do reencontro explosivo e cheio de amor, Pedro (Eriberto Leão) e Marina (Paola Oliveira) têm a primeira crise. Na intenção de ajudar a neta, a milionária Vitória (Nathalia Thimberg) arruma um emprego para o ex-piloto no setor de cargas de uma empresa de aviação sem que ele desconfie do apadrinhamento.

Mas, nos primeiros dias no novo serviço, ele acaba descobrindo que foi indicado ao posto e repreende Marina por tê-lo enganado quanto a isso. A briga, porém, não dura muito e os dois voltam a fazer as pazes.