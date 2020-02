Insensato Coração: Paixão de Raul e Carol desperta a fúria de Wanda

A diferença de idade não vai atrapalhar o romance de Raul e Carol

Tanto Alice (Paloma Bernardi) quanto Pedro (Eriberto Leão) e Marina (Paola Oliveira) começam a desconfiar de que a implicância de Raul (Antonio Fagundes) e Carol (Camila Pitanga) nada mais é do que uma forte atração disfarçada. Claro, os dois riem dessa hipótese e até passam a se tratar com mais civilidade só para não continuar dando o que falar.

Num jantar na casa de Vitória (Nathalia Timberg) eles se encontram e, como quem não quer nada, Carol comenta sobre a ausência de Wanda (Natália do Vale). Discreto, Raul revela que ele e a esposa estão separados. Os dois conversam sobre filhos e tudo fica bem.

No dia seguinte, contudo, um problema no escritório leva Raul a acreditar que a chefe não contratou uma banda, que tocaria em um desfile comemorativo do aniversário de um shopping, só para boicotar o trabalho dele. Os dois voltam a discutir feio, Raul chama Carol de mimada e infantil e pede demissão novamente.

Furiosa, a executiva prova a Raul que não foi a responsável pelo erro e que ele é muito injusto. Constrangido, o publicitário pede desculpas e coloca seu cargo à disposição. Superior, Carol solicita ajuda para achar outra banda e os dois viram a noite trabalhando. Quando, enfim, conseguem resolver o problema, se abraçam emocionados e acabam aos beijos.

Novo triângulo amoroso: Wanda não vai aceitar a relação de seu ex com a jovem

Com o tempo, a atração e a cumplicidade entre os dois acaba virando um relacionamento firme. E não vai demorar muito até que passem a dividir a mesma casa.

Enquanto o ex-marido rala no Rio para retomar a carreira e refazer sua vida, Wanda passará uns tempos com a prima Helena (Bia Seidl) no exterior. E voltará ao Brasil disposta a reconquistar Raul, mas o encontrará completamente apaixonado por Carol. Desesperada, ela será tomada por uma fúria avassaladora e fará de tudo para prejudicar a rival e reconquistar o ex.

