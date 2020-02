Insensato Coração: Norma tranca Léo em um canil e o faz comer restos de comida do chão

Norma finalmente conseguirá se vingar de tudo que Léo lhe fez

Foto: Divulgação – Rede Globo

Demorou, mas chegou o dia. Norma (Gloria Pires), enfim, se vinga de Léo (Gabriel Braga Nunes). E com requintes de crueldade. Para isso, ela conta com a colaboração de Wagner, além de Jandira (Cristina Galvão) e Ismael, é claro.

O primeiro a ajuda a comprar todas as ações da empresa fajuta criada por Léo e Cortez. Feita a negociação, Norma retira todo o dinheiro da conta, impedindo o safado de sacar a grana e fugir. Depois, pede a Wagner que marque uma reunião com o vilão em sua casa. Lá, Jandira diz a Léo que encontre Norma no cemitério onde Teodoro (Tarcísio Meira) está enterrado.

O rapaz vai e a encontra com um véu cobrindo-lhe o rosto. A vingativa lhe pede que a leve de volta à sua casa, até onde vai com a face escondida. Só lá é que retira o véu, para a surpresa do safado. “Isso mesmo. A técnica de enfermagem que você mandou para a cadeia para pagar por um crime que você cometeu. Meu nome completo agora é Norma Pimentel Amaral. Sou a viúva de Teodoro Amaral. E você vai trabalhar para mim”, diz, friamente.



Norma fará de Léo seu prisioneiro

Foto: Divulgação – Rede Globo

Em seguida, ela mostra o dossiê sobre os crimes cometidos por Léo e manda que ele escolha: ou a cadeia ou a proposta dela. Ele escolhe trabalhar para ela, claro. Norma, então, lhe dá uma bofetada, confisca o seu celular e manda Ismael e Jandira levá-lo para os novos aposentos, o canil da casa.

Léo fica incomunicável, é obrigado a faxinar, a comer restos de comida (do chão!) e é até proibido de tomar banho. Enquanto isso, Norma o vigia por um monitor.