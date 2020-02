Insensato Coração: Norma seduz Raul para se vingar de Léo

Disposto a esquecer Carol, Raul decide corresponder à paquera de Norma

Foto: Divulgação/Rede Globo

Depois que arrasta Léo (Gabriel Braga Nunes) para a cama e o transforma numa espécie de escravo, Norma (Gloria Pires) entra num círculo vicioso. Todas as noites o bandido invade o quarto da otária deixando-a incapaz de resistir a sua sedução. Norma sempre faz de tudo para humilhar o bandido, mas em termos de frieza, Léo dá banho nela. E finge submissão, só que cada vez mais tem Norma em seu poder.

Preocupada com a situação, Jandira (Cristina Galvão) pede à amiga que entregue o amante à polícia e viaje com ela ao exterior a fim de esquecê-lo para sempre. Incapaz de resistir, Norma confessa a Jandira que ainda é apaixonada por Léo, mas que fará algo para deixar o canalha definitivamente no chão e, assim, se vingar.

No dia seguinte, na condição de viúva de Teodoro (Tarcísio Meira), Norma vai a uma reunião na casa de Vitória (Nathalia Timberg) e conhece Raul (Antonio Fagundes). E conversando com o pai de seu amor bandido descobre todos os problemas que ele enfrentou com o filho a vida inteira. A nova milionária chega a perguntar a Raul se ele seria capaz de perdoar Léo, mas o publicitário confessa: não acredita mais que o primogênito tenha recuperação.

Em um momento de fraqueza, Léo conta para Norma sobre sua relação conturbada com o pai

Foto: Divulgação/Rede Globo

Quando ela conta ao amante sobre a conversa que teve com Raul, Léo revela detalhes a respeito de sua relação com o pai e o quanto foi rejeitado por ele desde que nasceu. O crápula até abre a guarda no sentido de conquistar a simpatia de Norma. Mas ela se dá conta de que uma maneira de destruir Léo é, justamente, se envolver com Raul, a quem ele tanto odeia.

Seguindo com seu plano, a ex-enfermeira se aproxima de Raul com o firme propósito de seduzi-lo, deixando Léo cego de ódio. O publicitário, que está disposto a esquecer Carol (Camila Pitanga), decide corresponder à paquera de Norma, sem imaginar que ela e Léo são amantes. Surge aqui um triângulo amoroso perigoso que poderá terminar em morte.