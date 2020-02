Insensato Coração: Léo rouba Marina de Pedro e se casa com ela

Texto

Os crimes de Léo (Gabriel Braga Nunes) revelam a cada dia que ele é um homem sem nenhum escrúpulo ou sentimento. Depois de colocar Norma (Gloria Pires) na cadeia e de roubar os objetos de valor do apartamento do próprio irmão, Pedro (Eriberto Leão), ele ainda simula que sofreu um assalto em que levam o carro de seu maninho. Na verdade, ele combina com os bandidos e faz isso só para conseguir um dinheiro. Não se importa nem um pouco com o fato de que o piloto está paraplégico, e mais do que nunca precisaria do veículo para ir ao hospital fazer fisioterapia.

Além disso, ele começa a se aproximar de Marina (Paola Oliveira). Quando a designer chega a Florianópolis para tentar ver e conversar com o homem da sua vida, Léo vai se aproximando dela como quem não quer nada e a apoia, com o maior carinho, sempre que Pedro a rejeita. Foi o que aconteceu durante o julgamento em que Pedro foi condenado a quatro anos e nove meses de prisão pela morte de Luciana (Fernanda Machado) no acidente pelo qual ele é considerado responsável.

Léo vai destruir qualquer chance de Pedro e Marina ficarem juntos

Marina tenta diversas vezes ficar ao lado de seu amado e lhe dar ânimo agora que ele está preso, mas ele continua acreditando que os dois jamais poderão ser felizes. Quando ela insiste em dizer que o advogado ainda poderá entrar com um recurso, e que ele em breve estará livre e recuperado, pois já começou a andar de muletas, o piloto manda-a embora de novo. Ele argumenta que toda vez que a vê, também se lembra de Luciana, que morreu por causa dessa louca paixão. E nenhum argumento o convence de que não foi o culpado pela morte da ex-noiva.

Léo se aproveita da fragilidade de Marina e vai se insinuando e se aproximando cada vez mais da designer. Por fim, vai envolvê-la de tal forma que acabará se casando com a milionária. Será um homem rico, mas continuará canalha e cheio de sede de vingança contra Pedro, que, acredita, sempre foi o preferido do pai.