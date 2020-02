Insensato Coração: Léo arma para matar o próprio pai, Raul

O ódio que Léo sente por Raul quase acabará em tragédia

Nos próximos capítulos de Insensato Coração Léo (Gabriel Braga Nunes) descobrirá que Norma (Gloria Pires) levou seu pai, Raul (Antonio Fagundes), para a cama a fim de se vingar dele. E mais: que o publicitário revelou todos os podres do filho à exdetenta, deixando o psicopata ainda mais cego de ódio.

Mas o bandido verá sua fúria aumentar quando Norma lhe contar que Raul quer vê-lo atrás das grades por tudo de ruim que fez a Pedro (Eriberto Leão).

Espumando de ódio, Léo, a essa altura do campeonato não mais na condição de refém de Norma, assegura a ela que se tornou um criminoso graças à predileção do pai pelo irmão mais novo e ao rigor com que sempre o tratou.

Os dias passam e, para levantar uma grana alta para fugir do país, Léo sequestra Marina (Paola Oliveira). Desesperados Raul e Pedro investigam o caso e chegam ao cativeiro da jovem. Nesse cenário dramático acontece o confronto final entre o pai e o herdeiro mau-caráter. Violento, Léo repete, desta vez para Raul, que se tornou um ladrão e assassino por culpa dele. Abalado, o bom homem ainda propõe ao primogênito que se entregue, prometendo ajudá-lo a reconstruir sua vida.

Pedro vai entrar em confronto com o próprio irmão para salvar seu pai

Revoltado, Léo não aceita a ajuda paterna e, bem mais grave, tenta matar o próprio pai como planejara dias atrás. Para desespero de Marina, Pedro luta contra o irmão e consegue salvar a vida de Raul. Cheio de ódio, Léo também se desvencilha do irmão caçula e foge, deixando Marina para trás.

Ao se recuperar, Raul não poupará esforços para encontrar o filho foragido e fazer com que ele pague na Justiça por todos os absurdos que cometeu. Léo, no entanto, pagará com a própria vida, já que será misteriosamente assassinado.