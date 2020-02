Insensato Coração: Desesperada, Wanda rouba a própria prima

Wanda reencontra Helena e arma para a própria prima

Foto: Divulgação – Rede Globo

Com a mudança de Raul (Antonio Fagundes), Wanda (Natália do Vale) passa a morar com Tia Neném (Ana Lúcia Torre). E, claro, a situação fica cada vez pior. A aposentada obriga a “sobrinha” a ajudar nos serviços da casa, cobra uma grana alta pelo teto e ainda faz vários desaforos.



Tia Neném não pensa duas vezes e ajuda Wanda a roubar Helena

Foto: Divulgação – Rede Globo

Quando já está desesperada, Wanda reencontra uma prima, Helena (Bia Seidl), que não via fazia muito tempo. Esta conta que está noiva de uma homem de recursos e Wanda vê aí a oportunidade para mudar de vida. Ela convence Tia Neném a dar um jantar para o casal, mas esbarra numa dificuldade: falta de dinheiro para comprar bebidas finas.

A dupla, então, convida Helena para um cineminha e, na sala escura, Neném entretém a pobre coitada enquanto Wanda rouba o cartão de crédito da prima. E o usa nas compras.