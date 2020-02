Insensato Coração: Cortez é condenado

Cortez é condenado a seis anos e quatro meses de prisão

Foto: Divulgação / Rede Globo



Wagner (Eduardo galvão) faz de tudo para tirar Cortez (Herson capri) da cadeia, mas não adianta.

O banqueiro vai a julgamento e é condenado a seis anos e quatro meses em regime fechado. E sem direito de recorrer em liberdade.

Ao ouvir a sentença, Cortez se descontrola no tribunal. “Absurdo! Foi uma armação dos meus inimigos pra me tirar do mercado! É um complô contra mim! Como é que todos se prestam a este circo?… Eu me recuso a voltar pra lá! Ninguém pode fazer isso comigo!”, grita, antes de ser conduzido para o presídio.