Insensato Coração: Carol arranja novo amor e bota André pra correr!

Carol vai se apaixonar pelo empresário Raul e esquecer André de vez!

Foto: Divulgação/Rede Globo

Sedutor profissional e incorrigível, André (Lázaro Ramos) conquista a jovem Leila (Bruna Linzmeyer), filha da terrível Eunice (Deborah Evelyn), e a leva para a cama.

A gatinha, que alcança o orgasmo pela primeira vez, fica fissurada no designer, mas se frustra quando ele a manda para casa de táxi logo após a transa. Apaixonada, a menina passa a perseguir André por todo canto e acabará expulsa de seu lar quando o pai, Júlio (Marcelo Valle), descobrir o envolvimento da filha com o companheiro de trabalho, a quem, por sinal, detesta.

Resultado: André acabará hospedando Leila provisoriamente em seu apê, o que despertará muito ciúme em Carol (Camila Pitanga), que, até aqui, tinha apenas o pai de seu filho no coração. Só que esse jogo vai virar, para delírio de muitas mulheres que estão irritadíssimas com o lado cafajeste e galinha de André.

Olha que legal: em breve, Carol conhecerá Raul (Antonio Fagundes), que será contratado por Vitória (Nathália Timberg) no lugar de Cláudia (Cristina Flores).

Leila vai cair na lábia do garanhão André

Foto: Divulgação/Rede Globo

Grande amiga de Cláudia, que será mandada embora, Carol, inicialmente, rejeitará Raul, a quem creditará a demissão da amiga. E os dois passarão a viver uma relação de gato e rato no trabalho. Mas, como ódio e amor andam juntinhos, não vai demorar muito para a raiva explodir em uma imensa paixão.

Completamente louca por Raul, Carol, finalmente, vai esquecer André nos braços do novo “colega”, provocando a maior dor de cotovelo no designer. Principalmente porque o novo companheiro de Carol vai se tornar uma paizão para o pequeno Antônio, deixando André furioso de ciúme, tanto da linda mulher que acaba de perder quanto do filho. E tentará até reconquistar a executiva.

Carol, no entanto, dará uma grande banana para o xavequeiro, que, com o moral lá embaixo, tentará se entender novamente com Leila. Só que a essa altura a jovem também estará envolvida com outro homem.