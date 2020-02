Insensato Coração: Bibi se casa com Douglas de vermelho

Bibi e Douglas vão oficializar a união em uma cerimônia na mansão de Vitória

Foto: Divulgação/Rede Globo

Por pouco o casamento de Bibi (Maria Clara Gueiros) com Douglas (Ricardo Tozzi) não é cancelado. Minutos antes da cerimônia, que acontece na mansão de Vitória (Natália Timberg), a noiva, nervosa, avisa a família que vai dar no pé. E é Marina quem convence a prima a não decepcionar o noivo, que a ama de verdade.

A dondoca maluca decide, então, se casar, mas choca os convidados e, principalmente, o futuro marido ao usar um vestido de noiva na cor vermelha. Abusada, Bibi pergunta se Douglas quer desistir. Em resposta o bonitão tasca o maior beijo na milionária.



Natalie vai tentar vender um colar roubado para a cunhada

Foto: Divulgação/Rede Globo

Sempre ela!

Só que a felicidade dos pombinhos pode durar pouco porque Natalie (Deborah Secco) arma para acabar com o casamento do irmão. Sem ter como se sustentar, a perua ambiciosa tenta vender o colar de esmeraldas que ganhou de Cortez para a cunhada. Mas Bibi reconhece a joia como sua, diz a Natalie que o colar lhe pertence e que foi roubado naquele fatídico cruzeiro. A socialite só não chama a polícia em consideração a Douglas.

Sentindo-se humilhada pela cunhada, Natalie vai pra cama com Manolo (Kiko Pissolato), o antigo comparsa de Léo e que ela já viu assediar Bibi na Barão da Gamboa. Em troca de sexo, Natalie convence o bandidinho a dar em cima de Bibi para acabar com a relação dela com Douglas. O propósito da vigarista é pegar parte da bolada que o irmão irá ganhar no caso de infidelidade da esposa.