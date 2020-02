Insensato Coração: Alice flagra o namorado com outra!

Flagrante: Alice vai pegar o namorada na praia com a amante!

Foto: Divulgação/Rede Globo

Depois de meses de relacionamento, Vinícius (Thiago Martins) insiste que Alice (Paloma Bernardi) transe com ele sem camisinha. O rapaz alega que a relação de ambos já chegou a um nível de maturidade e confiança um no outro. A estudante concorda, mas pede um tempo até conversar com sua ginecologista em busca de um outro método anticoncepcional.

Dias depois, o rapaz a chama para ir a uma festa, mas Alice dispensa por causa de um trabalho da faculdade. Só que ela termina a tarefa antes do previsto e parte para Niterói para encontrar o namorado.

O namoro entre Vinícius e Alice vai chegar ao fim

Foto: Divulgação/Rede Globo

Ao chegar lá, Alice tem uma terrível surpresa. Ela flagra Vinicius fazendo amor com outra garota na praia. Totalmente sem noção, ele ainda destrata a namorada dizendo que ela não está com essa bola toda.

“Não fique ‘pilhada'”, diz o safado. Doida da vida, Alice não deixa barato. “O quê? Pilhada?! Eu estou é felicíssima! Me livrei de você antes de pegar uma doença qualquer!”, grita ela, colocando um ponto final no namoro.