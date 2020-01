Inimigas em GoT, Emilia Clarke e Lena Headey já viveram a mesma personagem

Para a tristeza dos fãs de “Game of Thrones”, a série está prestes a acabar. O penúltimo episódio irá ao ar no próximo domingo (12) e, com o sentimento nostálgico batendo à porta, a gente veio te contar um fato curioso: Emilia Clarke e Lena Headey interpretaram a mesma personagem de “O Exterminado do Futuro”.

Em GoT, as atrizes dão vida a Daenerys Targaryen e Cersei Lannister respectivamente, e são inimigas mortais na disputa pelo Trono de Ferro. Só que antes da série, elas deram vida a Sarah Connor, em duas versões de “O Exterminado do Futuro”.

Lena ganhou as telas com a série “O Exterminador do Futuro: As Crônicas de Sarah Connor” entre 2008 e 2009, Emilia deu vida a Sarah no filme “O Exterminador do Futuro: Gênesis”, de 2015.

Só que, infelizmente, a experiência de Emilia com a produção do longa não foi positiva como a de Lena na série. Em uma entrevista para a Vanity Fair, Emilia disse que ficou feliz por saber que o filme não teria continuação. Ela explicou que teve uma experiência negativa com a direção de “Gênesis” e que isso lhe pegou de surpresa, pois o diretor Alan Taylor já havia trabalhado com Emilia em “Game of Thrones”.

“Ele não era o diretor que eu lembrava. Ele não teve um bom momento. Ninguém teve um bom momento”, desabafou.

Mesmo sem Lena e Emilia, “O Exterminador do Futuro” está de volta neste ano com a Sarah Connor original, Linda Hamilton, além de Arnold Schwarzenegger. “O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio” é o sexto filme da saga, que começou em 1984. A estreia está prevista para acontecer em 31 de outubro no Brasil.