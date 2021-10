7 criadores de conteúdos idosos para você seguir nas redes sociais

1 out 2021, 21h39

Já se foi o tempo em que envelhecer era um motivo de tristeza. Com o passar dos anos, puderam mostrar essa realidade para mais pessoas por meio das redes sociais. Assim, a internet se tornou um meio de empoderamento, informação e alegria desses experientes criadores de conteúdo.

Por isso, neste Dia Mundial do Idoso, separamos alguns perfis de influenciadores idosos para você acompanhar e também se divertir com as publicações. Confira:

Iris Apfel

Iris Apfel

It avó

It avó

Dirce Ferreira

Dirce Ferreira

Vovôs Tiktokers