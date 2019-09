Heloisa Perissé comemora fase final de tratamento contra o câncer

Heloisa Périssé comemorou em suas redes sociais o fim de sua quarta sessão de quimioterapia contra um câncer nas glândulas salivares. A atriz também anunciou que deve entrar na fase final do tratamento na próxima semana.

Na foto compartilhada em seu Instagram, Heloisa aparece abraçando uma árvore e explicou o porquê. “Nessa foto abracei essa árvore e senti a ceiva correndo, e me conectei na hora! Deus está em toda criação! Deus está em mim! Deus está em todos nós! Que Ele me dê forças para essa reta final! Vou chegar em breve na final desse campeonato, onde desde já eu sei que a vitória é minha!”, escreveu.

Heloisa anunciou em agosto que sofre com um tipo raro de um câncer nas glândulas salivares. Ela já passou por uma cirurgia e está fazendo tratamento com quimioterapia. No último sábado, ela se reuniu com amigos para um almoço em sua homenagem.

