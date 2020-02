Helena nas mãos de Rafaela

O flagra vai render dores de cabeça para Helena

Foto: Divulgação

Rafaela (Klara Castanho) vira um problemão na vida de Helena (Taís Araújo). Tudo porque a espevitada menina flagra a modelo aos beijos com Bruno (Thiago Lacerda) e usa isso como um trunfo, transformando a vida de sua benfeitora num inferno. A princípio, Rafaela se contenta em apenas lançar olhares acusadores para Helena, que passa a ficar incomodada em sua presença. Em seguida, a menina resolve ir mais longe. “Mesmo Dora (Giovanna Antonelli) pedindo à filha que não faça nenhum comentário sobre o que viu, a garota não se conterá. Na primeira oportunidade, perguntará a Helena o nome do homem que ela estava beijando”, adianta Manoel Carlos, autor da trama. A ousadia, como era de esperar, deixa a modelo sem ação. E a situação ainda pode piorar. Isso mesmo. O novelista não descarta a possibilidade de a pequena vir a chantagear Helena. “Rafaela está sempre surpreendendo com suas atitudes”, explica, guardando mistério a sete chaves. Mas o fato é que Helena vai se arrepender muito de ter acolhido mãe e filha em sua casa. É que, depois de penar muito nas mãos de Rafaela e ter que fazer todas as vontades dela, a top model se decepcionará com a “amiga”, ao flagrá-la na cama com Marcos (José Mayer). “Mas, quando e como isso acontecerá, ainda não está definido”, disfarça Maneco.