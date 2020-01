Heidi Klum vira mosca em tradicional festa de Halloween

A tradicional festa de Halloween de Heidi Klum é sempre uma caixinha de surpresas. Além de ser uma excelente anfitriã suas festas também marcam pela exuberância e criatividade e, quando o quesito é fantasia, a modelo desbanca toda e qualquer concorrência. Inovação é a palavra que não pode faltar em seu repertório e, a cada ano, Heidi Klum consegue se superar. Quando imaginamos que se esgotaram todas as suas possibilidades, eis que ela surge com uma nova fantasia, ainda mais elaborada e impressionante!

Durante a noite de sexta (31) Heidi Klum surpreendeu novamente por sua escolha. Ela se fantasiou de mosca varejeira. Com imensas asas coloridas e enormes olhos esbugalhados a fantasia impressiona por sua perfeição.

Have the best time with you V Ein von Heidi Klum (@heidiklum) gepostetes Foto am Nov 11, 2014 at 6:59 PDT



Mesmo deixando todos de queixos caidos, a Top teve que dividir os holofotes com um brasileira: a apresentadora Luciana Gimenez, que está de férias em Nova York e que caprichou no visual! Com um decote generoso, Luciana se fantasiou de Malévola albina. A personagem má dos contos de Walt Disney agradou bastante na versão alvinha.