A presença de Meghan Markle na vida de Harry vai além de uma companhia para a vida amorosa. Afinal de contas, antes de se tornar duquesa de Sussex, era uma grande atriz e seu dom artístico tem sido muito útil para o marido, conforme revelou o periódico britânico Daily Mail.

Segundo o jornal, Meghan tem dado aulas de atuação para Harry para que o príncipe melhore sua presença e clareza em eventos públicos que representa a monarquia britânica.

As aulas de Meghan focam, essencialmente, em atuação, escrita de discursos e direção. Fonte consultada pelo jornal inglês revelou que já são perceptíveis os resultados das aulas: Harry tem se mostrado mais relaxado, diferente do nervosismo e do constrangimento antes muito presentes na vida do príncipe.

Leia mais: O Feng Shui da nova casa de Meghan Markle e Príncipe Harry