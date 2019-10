Harry e Meghan pretendem comprar uma segunda casa fora do Reino Unido

Meghan Markle e Príncipe Harry estão considerando comprar uma segunda casa fora do Reino Unido, de acordo com fontes da revista americana People. Rumores anteriores já apontavam que o casal estava interessado em sair do país, principalmente por conta do assédio da mídia e dos paparazzi.

“Não é possível [para eles] continuar no Reino Unido desta forma. Há muito mais pressão agora do que havia antes. Alguma coisa mudou”, alega uma das fontes.

De acordo com a publicação, os duques de Sussex estão pensando em comprar uma casa nos Estados Unidos ou no Canadá, onde Meghan morava antes de se casar com Harry. Uma outra opção, ainda, é a África, onde o casal fez uma viagem oficial recentemente. O continente é muito importante para o duque por trazer lembranças de sua mãe, a Princesa Diana.

No entanto, ainda segundo a People, Meghan e Harry só devem tomar a decisão de estabelecer uma segunda residência fora do Reino Unido após um período de seis semanas de férias, no qual eles pretendem “tirar um tempo para a família”, se afastando dos deveres da realeza.

Inclusive, de acordo com o Sunday Times, os duques devem aproveitar o feriado do Dia de Ação de Graças, 28 de novembro, fora do país também. O jornal britânico afirma que o casal vai visitar Doria Ragland, mãe de Meghan, em Los Angeles, na Califórnia, EUA, e só deve retornar a Londres no Natal.

