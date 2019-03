Gio Ewbank e Bruno Gagliasso completaram 10 anos de união nesta sexta-feira, 15, e pelo jeito a família deve crescer.

No Instagram, Gio respondeu a pergunta de um fã sobre o assunto: “Queremos mais dois… mas Deus é quem sabe!”, respondeu.

No mesmo storie, a apresentadora do GNT ainda contou que Titi, única filha do casal, é a mais animada com a possibilidade.

“Ela já quer muito!”, revelou.