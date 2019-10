Gwen Stefani e Blake Shelton devem se casar ainda este ano

Juntos há cinco anos, Gwen Stefani e Blake Shelton devem se casar oficialmente até o final do ano. É o que fontes dos bastidores de The Voice garantem à coluna Page Six. “Ficou muito claro desde os primeiros meses em que Gwen e Blake viraram um casal que seria sério, agora é só uma questão de quando e onde”, disse a fonte. “Estamos esperando um casamento em breve, não terá um noivado longo e eles terão um casamento íntimo. Eu diria que antes do fim do ano eles estarão casados”, disse.

Segundo o executivo, eles dois são muito caseiros e embora Stefani seja muito ligada à família, que vive na Califórnia, Shelton já é considerado parte do clã. O casal se conheceu quando ambos eram técnicos no The Voice americano, em 2014, justamente quando ambos seus casamentos chegaram ao fim. Stefani era casada com Gavin Rossdale, com quem tem três filhos, e Shelton era casado com a estrela da música country, Miranda Lambert. Ambos são amigos dos ex e o convívio é tranquilo.

No Instagram o cantor foi bem caloroso no post de parabéns pelo aniversário de 50 anos da cantora: “Eu te amo tanto que é na verdade estúpido… e possivelmente ilegal no estado da Califórnia”.

Vamos acompanhar com curiosidade os próximos passos do casal!

