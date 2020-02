Guerreira angelical

A atriz conta que é diferente da personagem

Foto: Rafael Campos

Doce na ficção e na vida real. Assim é Paloma Bernardi, a Mia de Viver a Vida. Aos 24 anos, a atriz demonstra ser tão romântica quanto sua personagem. Tanto que não acha nada demais o fato de a menina ser virgem. “Tem que esperar o momento especial”, defende, sem querer dar detalhes de sua própria experiência. Paloma mesmo admite se identificar com Mia, que se dedica a ajudar quem está à sua volta. A não ser por um detalhe: “Sempre corri atrás da minha vida”. Ou seja, não é por acaso que ela chegou ao horário nobre. Hoje, depois de mais de cinco testes na Globo, a paulistana está que não se aguenta de felicidade ao fazer seu primeiro papel de destaque na TV – antes, tinha participado de Os Mutantes (2008). Cada dia de gravação é, para ela, um sonho. E não importa nem o fato de a trama de Mia não ter deslanchado. “Estou supersatisfeita, independente do que acontecer.”

Que tal a estreia na Globo?

Estou rindo à toa, feliz da vida e agradecendo a Deus por cada minutinho. É um sonho poder gravar a novela e exercer o dom que sempre quis: atuar. Agora de uma forma mais fácil de mostrar para o público. Afinal de contas, é novela das 9 da Globo.

E como você chegou a Viver a Vida?

Estou na área das artes desde pequenininha, trabalhando com publicidade e como modelo. Fiz curso de teatro, fui estudando e, ao mesmo tempo, fazendo testes. E, ano passado, abri um espaço cultural, a Amarte, em São Paulo. Aí, surgiram testes para a Record e a Globo. Em 2008, fiz Os Mutantes (na Record) e agora…

Viver a Vida foi o primeiro teste que você fez na Globo?

Venho fazendo testes na Globo com frequência, desde os 17, 18 anos… Para a novela das 6, das 7, das 9 (risos)… Há muitas coisas que interferem num teste. Às vezes, você vai bem, mas o perfil não está de acordo com o que eles estão procurando. Faz parte.

Você está contratada por obra?

Por enquanto. Estou vivendo a vida, vou encarar novos testes, continuar me dedicando.

Você disse que fez vários testes…

Na Globo, fiz uns cinco.

Pensou em desistir?

Não, nunca desisti, nem pensei nisso. Eu tinha certeza de que estaria aqui um dia (risos).

E está sendo como você imaginou?

Com certeza. Sempre busquei saber como era, conversava com as pessoas e já sabia mais ou menos como seria. É sempre uma surpresa nova, há dia que é uma correria, às vezes não. Mas é melhor ainda do que eu imaginava. As pessoas me acolheram, o elenco, a técnica, o pessoal da produção… Ai, já está acabando. Vou chorar uma semana. Sou muito emotiva (risos).

A novela está acabando e a história da Mia ainda não deslanchou…

É, estou aguardando as novidades. A questão da adoção e da virgindade. O público pergunta se Mia é filha de Marcos, mas eu não tenho ideia. Ando supersatisfeita, independente do que acontecer. Estou num núcleo em que tudo acontece, as brigas de Isabel (Adriana Birolli), a doença de Luciana (Alinne Moraes)… Mia vive a vida dos outros.

E isso é possível?

Acho que existe, sim, com certeza: pessoas que cuidam tanto do outro, que não têm tempo para viver a própria vida.

Você se identifica com a Mia?

Eu me identifico no sentido de que sou gente boa, gosto de ajudar o próximo… Para eu estourar é difícil. Mas, ao contrário da Mia, corro atrás da minha vida, busco amor, independência…

Se está buscando um amor, então você está solteira?

Estou. Mas, olha, não estou matando cachorro a grito (risos).

Falando nisso… Mia é virgem, apesar de as pessoas começarem a vida sexual cada vez mais cedo.

Esse mundo está muito avançado. A gente vê meninas de 12, 13 anos grávidas, mas Mia preza muito um amor verdadeiro. Ela está esperando o momento certo; não vê o sexo com banalidade; se conserva.

Você conhece alguém assim?

Eu sou assim, não vejo por que sair transando por aí.

Também está esperando?

De mim não falo. Mas tem que esperar o momento especial; prefiro namorar direitinho.

Seus pais não se preocupam de você viver sozinha no Rio de Janeiro?

Nada. Estão adorando. Quando disse ao meu pai (Nestor) que tinha passado no teste, pedi segredo. Mas ele não aguentou e contou aos vizinhos: “Minha filha estará na novela das 9 (risos)”.