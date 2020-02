Guerra dos Sexos: Ulisses não consegue resistir a Vânia

Vânia e Ulisses se beijam

Foto: TV Globo/Divulgação

Sem maiores interesses, Vânia (Luana Piovani) procura Ulisses (Eriberto Leão) para tentar conversar sobre Nando (Reynaldo Gianecchini) e Juliana (Mariana Ximenes). Mas eles se sentem atraídos um pelo outro e se beijam. Lucilene (Thalita Lippi) chega em seguida, mas não percebe o clima entre o namorado e a executiva.

Os dias passam e o lutador não consegue parar de pensar em Vânia, até que decide procurá-la. E basta os dois se reencontrarem para trocarem beijos de novo. Totalmente atraído pela bela loira, Ulisses já não fica tão feliz ao lado da namorada.

Resultado: vai atrás de Vânia e fica com ela outra vez. Lucilene, aí sim, nota o comportamento frio do gato e, toda desconfiada, coloca-o contra a parede. No entanto, ele assegura: não a está traindo. Porém, Nando flagra o amigo e o repreende, sugerindo que pare de enganar a inocente garota.