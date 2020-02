Guerra dos Sexos: Nando e Roberta são assaltados a mando de Kiko

Nando e Roberta são assaltados

Foto: TV Globo/Divulgação

Ao descobrir que a mãe adiantou a data do casamento com Nando (Reynaldo Gianecchini) e que está indo para o Rio de Janeiro com ele, Kiko (Johnny Massaro) surta. E ele ordena que seus comparsas ajam na Cidade Maravilhosa.

Roberta (Gloria Pires) tem suas malas roubadas e, ao chegar ao hotel, descobre que a reserva não foi feita. Na intenção de consolar a empresária, uma senhora se aproxima, o que deixa Nando desconfiado. A lábia da velhinha atrai o casal para um beco e os dois são assaltados por uma quadrilha.