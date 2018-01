Greta Gerwig se arrepende de já ter trabalhado com Woody Allen

Woody Allen é um dos homens que têm conseguido seguir firme em Hollywood mesmo após ter sido acusado de abuso sexual pela própria filha, Dylan Farrow, em 2014. Segundo a ativista, ela tinha sete anos quando os crimes aconteceram. Mesmo assim, o diretor segue lançando filmes de sucesso com grandes estrelas todos os anos.

No entanto, com a repercussão negativa dos casos de assédio sexual em Hollywood desde outubro do ano passado, muitos estão se questionando sobre a história de Dylan. É o caso Greta Gerwig, diretora de Lady Bird, filme vencedor na categoria Melhor Filme – Comédia ou Musical no Globo de Ouro. Ela estrelou Para Roma com Amor, de Woody, em 2012 e, agora, afirma ter se arrependido de trabalhar com o diretor.

“Gostaria de falar especificamente sobre a questão em relação a Woody Allen, que me perguntaram algumas vezes recentemente, por ter trabalhado para ele em um filme lançado 2012.”, disse ao The New York Times.

“É algo que eu levo muito a sério e tenho pensado profundamente sobre. Levei tempo para reunir meus pensamentos e dizer o que eu quero dizer. Eu só posso falar por mim e o que eu percebi é: se eu soubesse, então, o que eu sei agora, não teria atuado no filme. Eu não trabalhei para ele novamente, e não vou trabalhar para ele de novo”, afirmou.

Greta também falou que ler a carta de Dylan em 2014 a fez sentir que ela “aumentou a dor de outra mulher e isso foi uma percepção de partir o coração.”

Dylan escreveu em seu perfil do Twitter um agradecimento à Greta por sua declaração. “Greta, obrigada por sua voz. Obrigada por suas palavras. Saiba que eu elas são profundas e apreciadas.”