Grazi Massafera encara seu maior desafio

“Sonho um dia poder dizer com

toda segurança: Eu sou uma boa atriz”

Foto: Isac Luz/ Rede Globo

Linda, meiga e cheia de garra… Onde chega, Grazi Massafera rouba a cena e os holofotes. Sua história é digna de novela, um conto de fadas. Aos 27 anos, a gatinha, que é de Jacarezinho, no Paraná, encarnou em uma vilã todo-poderosa na TV! Ela é a Deodora de “Tempos Modernos”, que acabou de estrear, e já mostrou disposição para fazer a diferença nesta, que é sua quarta novela.

A bela se tornou conhecida do país inteiro a partir da participação no Big Brother Brasil 5 (2005). A musa perdeu o prêmio para Jean Wyllys, mas mostrou seu potencial e conquistou a simpatia do público. Desde então, teve uma sucessão de chances que aproveitou bem. Mas Grazi quer mais: deseja muito virar uma grande atriz. E há três anos está no caminho, desde que estreou em “Páginas da Vida” (2006), de Manoel Carlos, no papel da Telminha. Depois, foi a Florinda de “Desejo Proibido” (2007) e a protagonista Lívia em “Negócio da China” (2008).

Descolada, ela é a primeira a reconhecer que chegou mais longe do que imaginou. Filha do pedreiro Gilmar Massafera e da costureira Cleuza Soares Massafera, quando criança adorava vestir as roupas da mãe e brincar de desfilar. A fantasia acabou cedo, pois, adolescente, foi logo trabalhar como babá e balconista para ajudar a família. O sonho de brilhar um dia, porém, ficou.

Hoje, casada com o galã Cauã Reymond, sempre que dá, a loira leva os pais e os irmãos, Alecsandro, Juninho e Alexandre, para o Rio. Segundo diz, o carinho deles a fortalece para enfrentar os desafios.

Nesta entrevista, Grazi revela tudo que precisou fazer (e continua fazendo) para interpretar sua primeira malvada. E põe malvada nisso!

Como está sendo atuar nesta trama?

Tenho um grande desafio pela frente com a Deodora. Apesar de essa ser minha quarta novela, ainda estou começando… E aproveito que tanto ela quanto seu comparsa, o Albano (Guilherme Weber), são vilões meio atrapalhados, para aprender muito. Novela das 7 é leve e está sendo bem gostoso.

E ela é bem diferente da imagem que você tem de menina boazinha…

É verdade, outro dia entrei num táxi, contei ao motorista que estou fazendo uma vilã e ele deu uma gargalhada. Olha só o tamanho do meu desafio! Mas, pelo menos, tentei algo de novo.

E como você se preparou para viver essa criminosa sensual, porém, trapalhona?

Ela ainda está sendo construída. Há dois meses venho fazendo aulas de kung-fu e boxe para conhecer mais o lado da força. Assisti também a filmes como “Kill Bill”, de Quentin Tarantino (2003 e 2004), e outros com Bruce Lee (lendário lutador de artes marciais e ator chinês que fez mais de 50 filmes em Hollywood e morreu em 1973). Mas uma coisa é ver os filmes e outra é fazer os golpes com um saltão no pé (risos).

As lutas ajudaram você a parecer menos legal?

Isso mesmo, lutar me ajuda a endurecer para viver a personagem com verdade. E o figurino da Deodora também auxilia a incorporar: é sexy, com roupas coladas no corpo e botas de cano alto.

E fisicamente, precisou mudar algo? Emagrecer, de repente?

Com os exercícios acabei emagrecendo um pouco e agora estou comendo bastante massa para manter o peso. Dei uma escurecida no cabelo e cortei de forma que os fios ficassem mais retos e menos armados, com um caimento melhor.