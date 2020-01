Grávida, Laila é expulsa da própria família em ‘Órfãos da Terra’

Nosso sexto sentido estava avisando que ‘Órfãos da Terra‘ seria uma novela repleta de sofrimento, e estávamos certos. Porque nos próximos capítulos da novela das seis, a pobre Laila (Julia Dalavia) vai comer o pão que o diabo amassou após vários acontecimentos.

Pra começar, logo no começo da semana ela sofrerá um acidente. Por sorte, ela será resgatada por Bruno (Rodrigo Simas), mas aí ela terá uma outra notícia bem forte: uma gravidez. Como se não bastasse esse combo de notícias grandes ao chegar num país novo, a família de Laila não vai receber tão bem assim. É só descobrir a gravidez que Elias (Marco Ricca) expulsará a menina da família.

Num país novo, com um filho no ventre e sem ter pra onde ir, Laila já pode ser considerada a nova mocinha sofredora da faixa das seis. Se quiser saber como isso vai se resolver, confere aí nosso resumão da semana de ‘Órfãos da Terra’.

Segunda-feira, 8 de abril – Laila é salva por Bruno

Apaixonados à primeira vista, Jamil (Renato Góes) e Laila marcam um encontro no Brasil… eles só não esperavam que a mãe da moça fosse jogar fora o papel com o número do telefone. OPA, QUE COISA NÃO?

A família síria é acolhida no centro de refugiados de São Paulo. Mamede (Flávio Migliaccio) ouve a história que Jamil conta sobre Laila. A mãe de Laila tenta impedir que a filha descubra a aparição de Jamil no centro. Enquanto Jamil aguarda Laila em um restaurante, a menina sofre um acidente e é salva por Bruno.

Terça-feira, 9 de abril – Laila tem uma notícia surpreendente

O padre auxilia Elias a encontrar a loja de Rania (Eliane Giardini). Valéria (Bia Arantes) fica bem brava ao ver que seu namorado Bruno não pretende deixar Laila sozinha no hospital. Jamil percebe que tomou um bolo, sem saber que a amada sofreu um acidente.

Missade (Ana Cecília Costa) discute com Jamil pois quer saber onde a filha está, mas nem ele sabe. Bruno se apaixona por Laila no momento que ela acorda. O médico aparece e avisa que Laila está grávida.

Quarta-feira, 10 de abril – Bruno é preso

Laila fica um pouco desesperada com a notícia de sua própria gravidez já na segunda semana de novela. Missade encontra Laila no hospital e agradece Bruno. Aziz (Herson Capri) não aceita ter perdido a noiva e agora desconfia de Jamil, então pede para Fauze (Kaysar) vigiar bem o primo do rapaz. Caraco!

Missade confessa à filha que pediu para Jamil se afastar. Bruno vai fotografar uma manifestação, mas é detido pela polícia. Rania reencontra Elias em São Paulo.

Quinta-feira, 11 de abril – A família é resgatada do Centro

Valéria tenta levantar um dinheiro para tirar Bruno da cadeia, e o rapaz se declara para a moça. Rania tira os familiares do Centro de Refugiados e os leva para sua própria casa. Missade conta para Rania que eles fugiram por conta do casamento de Laila com Aziz. Camila (Anaju Dorigon), que não aceita dividir seu quarto, fica brava com Laila. Missade descobre a gravidez da filha.

Sexta-feira, 12 de abril – Soraia alerta Hussein

Aziz manda Youssef (Allan Souza Lima) para o Brasil atrás de Jamil. Camila solta uma fofoquinha para Rania saber que Laila está grávida. Rani tem uma ideia daquelas que só vemos em novela: ela pensa em afastar Laila da cidade, assim ela pode ter seu bebê em paz. Mas Camila ouve tudo. A jovem também conhece Jamil, e fica encantada por ele.

Mesmo após a declaração, Bruno termina com Valéria. Soraia (Letícia Sabatella) avisa Hussein (Bruno Cabrerizo) que Aziz está desconfiado de Jamil.

Sábado, 13 de abril – Laila é expulsa da família

Você já deve ter notado isso, mas rola uma química enorme entre Hussein e Soraia, mas os dois estão em um amor proibido e só podem sofrer mesmo. Laila conta para seu pai que está grávida, e o resultado é um pouco chocante: ela é EXPULSA da própria família.

Sem ter pra onde ir, Laila pede ajuda para Marie (Eli Ferreira). Bruno vai embora da casa de Valéria. Aziz pergunta a Hussein sobre Jamil.