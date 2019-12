Glória Maria faz festa de aniversário para as filhas com tema inusitado

Glória Maria preparou uma festona no maior estilo “rock ‘n’ roll” para o aniversário de suas filhas Laura, de 11 anos, e Maria, de 12. Segundo a Caras, cerca de 100 convidados puderam prestigiar a comemoração com a temática “Rock in Laura e Maria”, no Jockey Club, na Gávea, Zona Sul do Rio, na última quinta-feira (19).

A decoração incrível ficou por conta de Roberta Niemeyer (a mesma que decorou a festa de Bless, filho de Bruno Gagliasso e Gio Ewbank, lembra?).

O salão ficou coberto por luzes de led, muita tinta neon, guitarras, caixas de som e um chão estampado com a famosa língua do The Rolling Stones. A comemoração teve direito até mesmo estátuas de papel do Michael Jackson e do Elvis Presley!

Dá só uma olhadinha:

Decoração da festa das filhas de Glória Maria

Decoração da festa das filhas de Glória Maria

Pista de dança da festa das filhas de Glória Maria

E o bolo também chamou atenção! Com uma cobertura de pasta americana colorida e vários andares, ele fazia jus ao tema, com piano, guitarras e até uma “danceteria” estampados em cada andar.

Roberta Niemeyer e Laura com bolo de aniversário

