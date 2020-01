Globo promete não repetir erros do passado em paredão fake do BBB19

A Globo tem um histórico de preparar pegadinhas em várias edições do BBB, mas sempre deixa umas falhas muito óbvias que denunciam a brincadeira. Ano passado, por exemplo, Gleici foi levada a uma eliminação falsa, mas os demais brothers descobriram que havia algo de estranho porque a sister gritou muito quando chegou no quarto separado, a ponto de ser ouvida pelos demais. Para o paredão fake do BBB19, a emissora promete uma superprodução.

Ao final do programa dessa segunda-feira, Tiago Leifert explicou como eles farão com a eliminação falsa. Com o intuito de enganar os participantes da casa e apresentar condições que rolam toda semana num paredão real, a emissora colocará um barulho falso de plateia e até mesmo um microfone de mão para Tiago Leifert, tudo para ficar bem fiel ao que rola quando ele está prestes a receber um eliminado no palco.

Ledo engano. Na verdade, a pessoa que for mais votada do público será comunicada de sua eliminação (acompanhada de um daqueles discursos do apresentador), sairá da casa e, na hora de abrir a porta, a encontrará trancada. Com um espírito troll, Tiago Leifert avisará que tudo foi uma pegadinha e avisará sobre a imunidade, tanto da pessoa vencedora quanto de Paula, a líder da semana anterior que garante mais uma semana no confinamento.

Terminado o paredão do bem, a emissora promete um “paredão do mal”, mas ainda faltam informações para explicar esse evento que provavelmente tem a ver com a participação de familiares na casa do BBB19.