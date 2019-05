Globo apura denúncias contra Caio Blat por assédio, diz Leo Dias

A TV Globo está apurando denúncias de assédio feitas por atrizes da emissora contra o ator Caio Blat que, atualmente, vive o personagem Geandro na novela “O Sétimo Guardião“. As informações foram divulgadas pelo ‘Blog do Leo Dias’.

Conforme divulgado no programa ‘Fofocalizando’, do SBT, a assessoria de uma atriz da mesma novela pediu para que sua identidade não fosse revelada e confirmou que não é a única reclamação contra Caio. Ela afirmou que outras cinco atrizes têm as mesmas reclamações.



A notícia do assédio nos bastidores da novela começou a ser dissipada com mais intensidade esta semana, quando o ator organizou uma festa de confraternização na sua casa e alguns atores se recusaram a aparecer.

A Central Globo de Comunicação soltou uma nota dizendo que “todo relato de desrespeito na Globo é apurado criteriosamente, assim que tomamos conhecimento dele – como é o caso agora. A Ouvidoria da empresa já foi acionada”.

A agência TwoGether, responsável pelo gerenciamento da carreira de Caio Blat afirmou que não irá se pronunciar sobre o caso.

